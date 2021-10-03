Einstein’ın 1896 tarihli lise karnesi ortaya çıktı

Albert Einstein’ın 3 Ekim 1896 yılına ait olan lise karnesi ortaya çıktı. Karneye göre bilinenin aksine Einstein’ın, lise yıllarında matematik derslerinde çok iyi olduğu ortaya çıktı.

Dünya çapında fizik, kimya, edebiyat, barış ve tıp alanlarında insanlığa hizmet eden kişilere Nobel Ödülü veren Nobel kurumu, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ‘yaygın bilinenin aksine’ ünlü fizikçi Albert Eninstein’in lisede matematikte iyi olduğunu belirtti.

"EFSANENİN AKSİNE MATEMATİKTE İYİYDİ"

Açıklamayla birlikte Einstein’in notlarının bulunduğu lise karnesini paylaşan kurum, “Yaygın bir efsanenin aksine, Albert Einstein lisede matematikte iyiydi. Bu olgunluk sertifikası Einstein'a 17 yaşında verildi. Puanlamada altı = en yüksek, 1 = en düşük not. Fotoğraf, 1896'da notlarını aldığı gün çekildi” ifadelerini kullandı.