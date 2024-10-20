Elon Musk'tan çılgın kampanya: Her gün bir kişiye 1 milyon dolar verecek

Milyader iş insanı Elon Musk, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasına katılanlar arasından her gün seçilecek 1 kişiye 1 milyon dolar vereceğini söyledi.

ABD’li milyarder Elon Musk, kritik eyaletlerde eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump’ı destekleyen siyasi eylem komitesinin kampanyasına katılanlardan her gün bir kişiye 1 milyon dolar vereceğini açıkladı.

Musk, Pensilvanya’nın Harrisburg kentindeki mitingde, Trump'ın seçim kampanyasını destekleyen ‘America PAC’ adlı siyasi eylem komitesinin imza kampanyası ile ilgili konuştu. Seçimlerin kaderini belirleyecek eyaletlerde oy kullanan ve bu kampanyayı imzalayan seçmenlere seslenen Elon Musk, 5 Kasım'a kadar her gün belirlenecek bir kişiye 1 milyon dolar vereceğini duyurdu. Harrisburg'da ilk 1 milyon doları kazanan kişiye ödül çekini veren Musk, bu şekilde eylem komitesinin kampanyasının basında ses bulmasını umduğunu söyledi.

DHA