Elon Musk'tan koronavirüs açıklaması

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 3 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Corona virüsü ekonomiyi de ağır şekilde etkiliyor.

Çin'de Aralık 2019'da ortaya çıkan corona virüs salgını, küresel ekonomi ve dünya ticaretini derinden etkiliyor. Çin'de veya virüsün görüldüğü başka ülkelerde çeşitli fabrikalar geçici süre ile kapatılmış durumda.

Haliyle Corona virüs son dönemde adını en sık duyduğumuz konu. Corona virüs hakkında açıklama yapan isimler kervanına Elon Musk da katıldı.

Özel uzay SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk resmi Twitter hesabından attığı tweette "Corona virüsü paniği aptalca" ifadelerini kullandı.