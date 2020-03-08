  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 08 Mart 2020 14:14

Elon Musk'tan koronavirüs açıklaması

SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk son dönemde gündemden düşmeyen corona virüs ile ilgili açıklama yaptı.

Elon Musk'tan koronavirüs açıklaması
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 3 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Corona virüsü ekonomiyi de ağır şekilde etkiliyor.

Çin'de Aralık 2019'da ortaya çıkan corona virüs salgını, küresel ekonomi ve dünya ticaretini derinden etkiliyor. Çin'de veya virüsün görüldüğü başka ülkelerde çeşitli fabrikalar geçici süre ile kapatılmış durumda.

Haliyle Corona virüs son dönemde adını en sık duyduğumuz konu. Corona virüs hakkında açıklama yapan isimler kervanına Elon Musk da katıldı.

Özel uzay SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk resmi Twitter hesabından attığı tweette "Corona virüsü paniği aptalca" ifadelerini kullandı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
elon musk , koronavirüs
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM