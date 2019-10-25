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  3. 25 Ekim 2019 16:53

''En zengin'' unvanını kaybetti

Dünyanın en büyük şirketlerinden Amazon'un hisse senetlerinde yaşanan düşüş sonrası, şirketin CEO'su Jeff Bezos dünyanın en zenginleri listesinde ikinci sıraya geriledi. Listenin ilk sırasında ise Microsoft'un kurucusu Bill Gates bulunuyor.

''En zengin'' unvanını kaybetti
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Perakende devi Amazon’un hisse senetlerinde yaşanan kayıplar, şirketin sahibi Jeff Bezos’un dünyanın en zenginleri listesinde ikinci sıraya düşmesine sebep oldu.

Business Insider’da yer alan habere göre Amazon hisselerinde yaşanan düşüş sonrası, Bezos dünyanın en zengini unvanını tekrar Microsoft’Un kurucusu Bill Gates'e kaptırıyor.

Amazon hisseleri yüzde 8,1 düştü ve 1,637 dolardan işlem görüyor. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, Bezos'un net serveti 102,8 milyar dolar seviyesinde.

Böylece Bezos, Bill Gates'in servetinden yaklaşık 5 milyar dolar geriye düştü ve  listede ikinci sıraya indi.

Sıralamada değişiklik ABD'deki her bir işlem gününün kapanmasından sonra resmen güncellendiği için Bezos listedeki yeni yerini bugün piyasa kapanışından sonra alacak.
 

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Jeff Bezos
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