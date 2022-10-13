Erdoğan ile görüşen Putin'den doğalgaz açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 6. Zirvesi için Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya geldi.

Erdoğan ve Putin'in, zirvenin düzenlendiği Bağımsızlık Sarayı'ndaki görüşmesi basına kapalı olarak devam etti. Görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü.

ERDOĞAN: AKKUYU ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridoru anlaşmasını güçlendirmeleri gerektiğini belirterek ''Rusya tahıl ve gübresinin Türkiye üzerinden az gelişmiş ülkelere naklini yapma konusunda kararlıyız" dedi.

Akkuyu Nükleer Santrali'nin önemine dikkat çeken Erdoğan, ''Akkuyu'nun birinci türbininin önümüzdeki yılın ilk yarısında açılması dünyada farklı bir ses getirecektir" ifadesini kullandı.

Erdoğan şöyle konuştu:

''Akkuyu çok önemli bir adım. Akkuyu'nun birinci türbininin önümüzdeki yılın ilk yarısında açılması dünyada farklı bir ses getirecektir. (Nükleer santral) Sinop'la ilgili bir adım atılabilirse bu tabii çok daha farklı bir çarpan etkisi yapacaktır.

''TAHIL MUTABAKATINI GÜÇLENDİREREK SÜRDÜRMELİYİZ''

İstanbul Mutabakatı'nı güçlendirerek devam ettirmemiz, Rusya tahıl ve gübresinin Türkiye üzerinden az gelişmiş ülkelere naklini yapma konusunda kararlıyız. Tahıl mutabakatını güçlendirerek sürdürmeliyiz.Türkiye ile Rusya'nın bu süreç içinde atacağı adımlar belli çevreleri rahatsız ederken öbür tarafta az gelişmiş ülkeleri de mutlu edecektir.''

PUTİN: GAZ TEDARİKİNDE TÜRKİYE AB İÇİN EN GÜVENLİ GÜZERGAH

Doğalgaz tedarikinde Türkiye'nin en güvenli güzergah haline geldiğini belirten Putin ise şunları söyledi:

''Nükleer santral çalışması planlandığı gibi gidiyor. Gaz tedarikinde Türkiye en güvenli güzergah haline geldi şu an. Avrupa'dan çok daha güvenli güzergah haline geldi. Türkiye, Avrupa Birliği'ne gaz sağlamanın en güvenilir yolu olabileceğini kanıtladı.

PUTİN'DEN GAZ KRİZİ İÇİN "TÜRKİYE" ÖNERİSİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün yaptığı açıklamada Avrupa’daki doğalgaz krizinde çözüm için Türkiye’yi işaret etti.

Moskova Enerji Haftası konferansındaki konuşmada Kuzey Akım gazını Karadeniz’e yönlendirebileceklerini söyleyen Putin, “Türkiye’de Avrupa için büyük bir doğalgaz merkezi kurabiliriz. Petrol piyasalarına yönelik hiçbir müdahale, rezerv kullanımı enerji sorununu çözmez. Rusya, kışın dahil Avrupa’ya enerji sevkiyatına hazır, top onların sahasında” dedi.

İki liderin yaptığı görüşme ve görüşmeden çıkacak olası sonuçlar tüm dünyada merakla bekleniyor.