''Erdoğan koltuğunu kaybetmek üzere''

Washington Post gazetesi, döviz krizi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koltuğunu kaybetmek üzere olduğunu yazdı.

Merkez Bankasının son faiz kararı ve TL’deki sert değer kaybı, ABD basınında geniş ver buldu.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, Türk Lirası’ndaki değer kaybıyla ilgili haberinde, marketlerdeki fiyatların neredeyse her gün değiştiğini, halkın ayın sonunu getiremediğini ve muhalefetin durumdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sorumlu gördüğünü yazdı.

Anthony Faiola imzalı yorum yazısında, “Erdoğan, fiilen finansal kurallara savaş açtı, ekonomistler tam tersini yapması gerektiğini söylerken faizleri düşürerek döviz krizi yangınının üzerine benzin döktü” dendi.

"Çevresindekiler hep 'evet' diyor"

“Ekonomi okuduğunu iddia eden Erdoğan, en iyisini bildiğini söylüyor. Türklerden sabırlı olmalarını istiyor” yorumunun yer aldığı yazıda, perşembe günü faizin yeniden düşürülmesiyle Türk Lirası'nın rekor düşüş yaşadığına dikkat çekildi.

Yazıda, eleştirmenlere göre, kendisini sorgulayan hükümet yetkililerini görevden alan Erdoğan'ın çevresinde kendisine hep “Evet” diyen kişiler olduğu öne sürüldü.

"Koltuğunu kaybedebilir"

Makalede, son süreçte analistlerin, Erdoğan'ın finansal çılgınlıklarının koltuğunu kaybetmesine yol açabileceğini düşünmeye başladığı kaydedildi.

Ekonomik krizlerin tehlikeli olabileceği belirtilen yazıda, “2001'deki yıkıcı döviz çöküşü ve borç krizinde, iki haftada beş devlet başkanı değiştiren Arjantinlilere sorun. Türkiye henüz o noktada değil. Bunun, daha yönetilebilir dış borç gibi bir dizi nedeni var. Yine de Erdoğan gibi otoriter liderler sürekli olarak ekonomik kaos ortamında koltuğu kaybedebilir’’ dendi.