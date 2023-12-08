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  3. Erdoğan'ın Atina ziyaretine damga vuran görüntü! Tepki yağdı

Erdoğan'ın Atina ziyaretine damga vuran görüntü! Tepki yağdı

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eğilerek selamlaması ülkede tepkilere neden oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti batı medyasında geniş yer buldu. Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile bir araya gelen Erdoğan yaptığı açıklamada, Türkiye ile Yunanistan ilişkilerinde yeni bir dönemin başlayacağına inandığını söyledi. Erdoğan daha sonra Başbakan Kiryakos Miçotakis ile görüştü. Miçotakis, Yunan adalarında Türklere 7 günlük turist vizesi sağlanacağını söyledi.

YUNAN BAKAN, ERDOĞAN'I EĞİLEREK SELAMLADI

Ankara-Atina hattında buzlar erirken, ziyarete bir görüntü damgasını vurdu. Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis'in, salonun girişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan içeri girerken eğilerek selam vermesi ülkede tepkiyle karşılandı. Bir çok sosyal medya kullanıcısı da bakana tepki gösterdi.

Öte yandan, ERT'den gazeteci Giorgos Kouvaras'a konuşan Gerapetritis, selamın Türkiye cumhurbaşkanı için değil, Yunanistan Cumhurbaşkanı için olduğunu iddia etti.

 

Etiketler yunanistan recep tayyip erdoğan
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