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Ermenistan’da patlama: 1 kişi öldü 20 kişi yaralandı

Ermenistan’da patlama: 1 kişi öldü 20 kişi yaralandı

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da bir pazar yerinde meydana gelen patlama sonucu en az 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı.

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da, merkeze 2 kilometre mesafede yer alan bulunan Surmalu Alışveriş Merkezi'nde büyük bir patlama meydana geldi.

Patlamanın hemen ardından büyük bir yangın çıkarken, yerel yetkililer 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Etiketler ermenistan başkent patlama
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