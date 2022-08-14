Ermenistan’da patlama: 1 kişi öldü 20 kişi yaralandı

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da bir pazar yerinde meydana gelen patlama sonucu en az 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı.

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da, merkeze 2 kilometre mesafede yer alan bulunan Surmalu Alışveriş Merkezi'nde büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın hemen ardından büyük bir yangın çıkarken, yerel yetkililer 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de yaralandığını duyurdu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.