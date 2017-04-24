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  1. 24 Nisan 2017 13:04

Ermenistan'da Türk bayrağı yaktılar

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da sözde soykırımın yıldönümünde Türk bayrağı yaktılar.

Ermenistan'da Türk bayrağı yaktılar
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Ermenistan’ın başkenti Erivan’da sözde soykırımın 102. yıldönümünü anma etkinliği düzenleyen gruplar, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını yaktı.

Erivan’da bu yıl 17. kez sözde soykırım anısına düzenlenen meşaleli yürüyüşe, Ermenistan’ın iktidar partisi olan Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi’nin gençlik örgütünün yanısıra, Taşnaksütyun partisi gençlik kolu, Yerkir Tsirani partisi üyeleri ve Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ’dan ve Ermeni diasporasından kişiler katıldı.

Geoorge Clooney Erivan'daki '24 Nisan' törenlerine katıldı
Erivan’ın merkezindeki Özgürlük Meydanı’nda başlayan gösterilerde göstericiler, Türk ve Azerbaycan bayraklarını ateşe verdi. Gösteriler, iki saat sürdü.

DHA

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