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  3. 13 Aralık 2017 14:19

Ermenistan'dan ilginç Türkiye kararı: Protokolleri iptal edeceğiz

Ermenistan Dışişleri Bakanı Eduard Nalbandiyan, Türkiye ile 2009 yılında imzalanan ilişkileri normalleştirme protokollerini iptal edeceklerini söyledi.

Ermenistan'dan ilginç Türkiye kararı: Protokolleri iptal edeceğiz
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Rus haber ajansı Sputnik'in haberine göre, Ermenistan Dışişleri Bakanı Eduard Nalbandiyan, Türkiye ile ilişkileri normalleştirme sürecinin 2008 sonbaharında başladığını ve Ekim 2009'da da iki ülkenin dışişleri bakanları tarafından protokollerin imzalandığı hatırlatılırken, bu protokollerin iptal edileceği belirtildi. 

Protokollerin yürürlüğe girmesi için parlamentolar tarafından onaylanması gerektiğini aktaran Nalbandiyan, Türkiye'nin protokollerin ruhuna uygun davranmadığını iddia etti.

Bakanın açıklaması şöyle: "Ermenistan Devlet Başkanı (Serj Sarkisyan) eylül ayında Erivan'ın protokolleri geçersiz sayacağını söyledi. O zamandan beri yürürlüğe girmeleri yönünde olumlu bir adım olmadı. Bu nedenle 2018 baharını bu protokoller olmadan karşılayacağız" 

türkiye , ermenistan
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