Ermenistan'dan roketli saldırı!

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, Ermenistan’ın Karabağ’da işgal ettiği Gubadlı bölgesinden dün sabah saatlerinde Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ordubad iline roketli saldırı düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, saldırı neticesinde sivil halkın ve yerleşim yerlerinin zarar görmediği bilgisine yer verildi.
AA
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