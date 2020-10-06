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  3. 06 Ekim 2020 13:09

Ermenistan'ı destekleyen Esad, Türkiye'yi hedef aldı!

Rus basınına konuşan Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanan çatışmalardan dolayı Türkiye'yi suçlayıp, Ermenistan'a desteğini açıkladı.

Ermenistan'ı destekleyen Esad, Türkiye'yi hedef aldı!
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Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Azerbaycan ordusu karşısında çaresiz kalan Ermenistan'a ilk destek ülkesinde büyük yıkıma yol açarak masum sivilleri katleden eli kanlı Beşşar Esed rejiminden geldi.

ERMENİSTAN'A DESTEĞİNİ İLAN ETTİ
Rus basınından RIA'ya açıklamalarda bulunan Esed, Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivil yerleşimlere saldırılarını görmezden gelerek Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçladı. Türkiye'yi Dağlık Karabağ'da asıl kışkırtıcı olmakla suçlayan Esed, zor durumdaki Ermenistan'a destek vermeye hazır olduklarını ilan etti.

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