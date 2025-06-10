Eski okulunda katliam yaptı: Çok sayıda ölü var!

Avusturya'da bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Okulun eski öğrencisi olan saldırganın tuvalette intihar ettiği belirtildi.

Avusturya’nın Graz kentindeki Dreierschützengasse'de bulunan bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Graz Belediye Başkanı Elke Kahr, saldırıda, saldırgan dahil 10 kişinin öldüğünü açıkladı.

Saldırı sebebiyle Başbakan Christian Stocker tüm programını iptal ederken, İçişleri Bakanı Gerhard Karner de saldırının gerçekleştiği Graz’a doğru yola çıktı.

Polis, saldırganın 21 yaşında olduğunu, iki silahla saldırıyı gerçekleştirdiğini ve sonrasında okulun tuvaletinde intihar ettiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Gerhard Karner, hayatını kaybeden 9 kişiden 6'sının kadın, 3'ünün erkek olduğunu ve 12 kişinin de yaralandığını açıkladı. Karner, saldırganın saldırının gerçekleştiği okulun eski öğrencisi olduğunu ancak mezun olmadığını söyledi.

Başbakan Christian Stocker, ülke genelinde 3 günlük ulusal yas ilan edileceğini ve yarın yerel saatle 10.00'da hayatını kaybedenleri anmak amacıyla bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

DHA