Evin bahçesine giren pitbull cinsi köpeği vurdu

ABD'de bir evin bahçesine giren tasmasız pitbull cinsi köpek, evin sahibi tarafından tabancayla vurularak etkisiz hale getirildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşanan olayda, bir adam evinin bahçesine giren pitbull cinsi köpeği vurarak etkisiz hale getirdi. Olay saniye saniye evin güvenlik kamerasına yansırken, ağır yaralanan köpeğin hayatını kaybettiği belirtildi.

KENDİSİNE SALDIRAN PİTBULL CİNSİ KÖPEĞİ TABANCASIYLA ETKİSİZ HALE GETİRDİ

ABD'nin North Caroline eyaletinde meydana gelen olayda, sahibinin tasmasız gezdirdiği köpek, bir mahalle sakininin bahçesine girdi. Bu durumu gören ev sahibi ise bahçesine çıkarak ilk önce köpeğin sahibi ile konuştu. Daha sonra tasmasız pitbull cinsi köpeğin kendine doğru saldırıya geçtiğini fark eden adam, tabancasıyla köpeği etkisiz hale getirdi. Olay anı ise evin bahçe kapısında bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

ÖZEL MÜLKE İZİNSİZ GİRİLEMİYOR

ABD yasalarına göre, bir kişinin özel mülküne izinsiz girmek yasak. İnsan ya da hayvan fark etmeksizin özel mülkün sahibi, mülk içerisinde izinsiz bulunan her şeyi etkisiz hale getirebilme hakkına sahip. Dolayısı ile pitbull cinsi köpeği etkisiz hale getiren adamın ceza alması beklenmiyor.