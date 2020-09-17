Evinin üstünden geçen uçağa kurşun yağdırdı

Uçağın evinin üstünde aralıksız uçuş yaptığını savunan kişinin tüfeğinden çıkan kurşunlar havadaki uçağın hemen hemen her tarafına isabet etti.

Motor kısmıyla uçağın gövdesinde çok sayıda delikler oluşan uçağın pilotu saldırı üzerine kçydeki bir tarlaya iniş yapmaya çalıştı.

Pilotun çabası sayesinde uçak düşmekten kurtulurken köye ekipler gönderildi. Saldırgan ise gözaltına alındı.