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  3. 17 Eylül 2020 08:24

Evinin üstünden geçen uçağa kurşun yağdırdı

Rusya'da yaşanan olayda, Bir kişi evinin üstünde uçuş yapan hafif motorlu uçağa pompalı tüfekle kurşun yağdırdı. son anda düşmekten kurtulan uçak tarlaya sert iniş yaptı. 

Evinin üstünden geçen uçağa kurşun yağdırdı
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Uçağın evinin üstünde aralıksız uçuş yaptığını savunan kişinin tüfeğinden çıkan kurşunlar havadaki uçağın hemen hemen her tarafına isabet etti. 

Motor kısmıyla uçağın gövdesinde çok sayıda delikler oluşan uçağın pilotu saldırı üzerine kçydeki bir tarlaya iniş yapmaya çalıştı. 

Pilotun çabası sayesinde uçak düşmekten kurtulurken köye ekipler gönderildi. Saldırgan ise gözaltına alındı.

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