  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ''Eyvah'' dedirten iddia: Türkiye'yi yeni bir göç dalgası vurabilir

''Eyvah'' dedirten iddia: Türkiye'yi yeni bir göç dalgası vurabilir

''Eyvah'' dedirten iddia: Türkiye'yi yeni bir göç dalgası vurabilir
Güncelleme:

Birleşmiş Milletler'in Suriye'ye yönelik insani yardımlarının kesilmesi durumunda Türkiye'ye yeni bir göç dalgası olabileceği öne sürüldü.

Londra merkezli Şarkul Avsat gazetesinde, Firas Kerem imzasıyla yayınlanan yazıda, Birleşmiş Milletler yardımlarının kesilmesi durumunda Türkiye'yi hedef alan yeni bir göç dalgasının başlayabileceği öne sürüldü.

Haberde bu durum şu sözlerle ifade edildi:

"Suriyeli aktivistler ve yerel insani yardım kuruluşları, Suriye’de yerinden edilen kişilerin zor hayat şartları, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunlar yaşadığı bir ortamda, İdlib’in kuzeyinde ve Türkiye-Suriye sınırı yakınında yer alan 1430’dan fazla çadırda yaşayan yarım milyonun üzerinde yerinden edilmiş Suriyeliye yapılan Birleşmiş Milletler (BM) sınır ötesi yardım mekanizmasının durdurulması ihtimaline ve olası sonuçlarına karşı uyardı. BM sınır ötesi yardım mekanizmasının süresi 10 Ocak 2023’te sona erecek"

Haberde, söz konusu yardımların ulaşmaması halinde "Türkiye'ye yönelik yeni bir göç akınının başlayacağı" ifade edildi.

NE OLMUŞTU
Geçen yıl Temmuz ayında sona eren BM yardım programı, bir yıl daha uzatılmak üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) götürülmüş, ancak daimi üyelerden Rusya tarafından veto edilmişti. Suriye hükümetinin, BMGK onayı olmadığı takdirde yapılan yardımları kabul etmediği bildirildi.

BMGK geçici üyeleri İrlanda ve Norveç tarafından hazırlanan teklif Rusya tarafından veto edilince, 15 üye ülke diplomatları yeni bir uzlaşı için görüşmelere başladı.

TÜRKİYE'DEKİ YABANCI SAYISI 5 MİLYONU GEÇTİ

İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı verilerine göre, ülke genelinde geçici koruma altında 3 milyon 577 bin 714 Suriyeli bulunuyor. Toplam yabancı sayısı ise 5 milyon 239 bin 426 oldu. Bunların 1 milyon 22 bin 703'ü ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite okuyan öğrencilerden oluşuyor.

 

Etiketler Birleşmiş Milletler (BM) insani yardım suriye göç dalgası türkiye
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kabinede revizyon iddiası! Mehmet Şimşek ve Berat Albayrak geri mi dönüyor?
Türkiye ile denizi olmayan ülke arasında deniz anlaşması
Özlem Yıldız'dan Mehmet Ali Erbil için yıllar sonra gelen itiraf
Bir şehir sise gömüldü! Hava ulaşımı durdu
Sabah yazarı 2023 seçimlerinin tarihini açıkladı
Kupa töreninde Katar görgüsüzlüğü! Messi alay konusu oldu
4 formül var... İşte kulislerdeki 2023 maaş zammı oranı!
8 firmanın son 8 anketinin sonuçlarının ortalaması alındı
Zehra Güneş maça gelmeyen sevgilisine ''smacı bastı''
Yüzde 1'in altında faizle 2 yıl ödemesiz konut kampanyası belli oldu