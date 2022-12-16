  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. F-35 savaş uçağı piste çakıldı

F-35 savaş uçağı piste çakıldı

Güncelleme:

ABD'de dikey iniş yapmaya çalışan F-35B tipi savaş uçağı kontrolden çıkarak yere çakıldı.

ABD’nin Texas eyaletinde eğitim uçuşu yapan bir F-35B tipi savaş uçağı iniş sırasında düşerken, pilot koltuk fırlatma yöntemiyle kurtuldu.

Basına yansıyan haberlere göre Fort Worth Müşterek Hava Üssünde eğitim uçuşu yapan bir F-35B tipi uçak, dikey iniş sırasında düştü. Pilot, koltuk fırlatma yöntemiyle kurtuldu.

 Sosyal medyaya çıkan görüntülerde uçağın inişini tamamlamak üzereyken piste çakıldığı ve pilotun koltuk fırlatma yöntemiyle kurtulduğu görülüyor.

Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, konuyla ilgili bir soru üzerine uçağın henüz ABD hükûmetine teslim edilmiş bir uçak olmadığını, üretici firma Lockheed Martin’in uçağı olduğunu ve sadece bir ABD ordusu pilotu tarafından uçurulduğunu dile getirdi.

 Ryder, pilotun durumunun iyi olduğunu kaydetti.

F-35B uçakları sık sık teknik arızaları ile gündeme geliyor. Daha önce de ABD, Japonya, Avustralya ve İngiltere’ye ait F-35B serisi uçaklar düşmüştü. 

 

 

Etiketler f-35b f35b f 35b
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu hakkında olay iddia
Yeni araştırma: En riskli kan grubu açıklandı
Saraçhane'deki Ekrem İmamoğlu mitingine kaç kişi katıldı ?
Ara transfer bombası patladı! Aboubakar geri dönüyor!
6 yaşındaki çocuğa istismarda çifte tutuklama! Cezaevine konuldular
EYT için dev kredi paketi! Detaylar belli oldu
AK Parti'de ''dansözlü alkollü'' akşam istifası
İstanbul'daki trafik kazasında 240 promil alkollü trafik canavarı bakın kim çıktı!
Yeni klibinde çırılçıplak soyunan Hülya Avşar için skandal sözler
İsmailağacılardan adliye önünde eylem