Fed Başkanı'na telefon şakası: Telefonda tüm para politikasını ifşa etti

Fed Başkanı Jerome Powell, iki Rus tarafından telefon şakasına maruz kaldı.

Fed Başkanı Jerome Powell’a ait olduğu öne sürülen ses kayıtları yayımlandı. Buna göre, 2 Rus, kendilerini Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski olarak tanıttı ve Powell ile Fed’in para politikasını tartışmaya koyuldu.

“2 ÇEYREK BAZ PUAN DAHA”

Ocak ayında gerçekleştiği belirtilen telefon görüşmesinin videolarında Powell’ın bu yıl "durgunluk olasılığının neredeyse çok yavaş büyüme kadar olası" olduğunu söylediği duyuluyor. Ayrıca Fed Başkanı, faizin 2 ay daha çeyrek puan artırılacağını söyledi.

Powell daha önce Fed'in geçen yılki hızlı faiz artışlarının ekonomiyi yavaşlatacağını ve hatta potansiyel olarak bir durgunluğa neden olacağını söylemişti.

FED SÖZCÜSÜ KONUŞTU

Bir Fed sözcüsü, "Video düzenlenmiş gibi görünüyor ve bunun doğru olduğunu onaylayamıyorum" dedi.

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Sözcü, "Başkan Powell, kendisini Ukrayna Cumhurbaşkanı olarak yanlış tanıtan biriyle Ocak ayında bir görüşmeye katıldı. Dostça bir sohbetti ve bu zorlu zamanda Ukrayna halkına destek duruşumuz bağlamında gerçekleşti. Hiçbir hassas veya gizli bilgi tartışılmadı.” ifadelerini kullandı.

Sözcü, görüşmenin Fed'in güvenlik açıklarıyla karşı karşıya olduğunu gösterip göstermediğini veya bunun tekrar olmasını önlemek için hangi adımların atılacağını söylemezken "Konu uygun kolluk kuvvetlerine havale edildi ve çabalarına saygı duyduğumuz için daha fazla yorum yapmayacağız" dedi.

KİM OLDUKLARI BELLİ Mİ?

Bloomberg News'e göre, telefon görüşmesinin Vladimir Kutznetsov ve Alexei Stolyarov adındaki Rus şakacılardan oluşan bir ikili tarafından gerçekleştirildiği bildirildi. İkili daha önce, bu yılın başlarında Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve 2018'de İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson da dahil olmak üzere diğer dünya liderlerini sahte iddialarla kandırmıştı.

Powell olayı, Fed'in ekonomiyi soğutmayı ve enflasyonu yavaşlatmayı amaçlayan faiz artırımlarını yoğun bir şekilde incelediği bir dönemde gün ışığına çıktı. Yine de Fed, oranları çok uzun süre çok yüksek tutarsa, bir durgunlukla sonuçlanabilir.