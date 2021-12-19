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Fiji'de büyük deprem

Fiji'de büyük deprem

Fiji açıklarında 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Okyanusya’da yer alan ada ülkesi Fiji, açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada, depremin Fiji’nin Labasa kentinin 88 kilometre batısında ve 40 kilometre derinlikte gerçekleştiği aktarıldı. EMSC, daha önceki açıklamasında ise depremin 6.1 büyüklüğünde olduğunu açıklamıştı.

Şu ana kadar depremde can ve mal kaybı bildirilmedi. (İHA)

 

Etiketler fiji deprem büyük deprem deprem oldu
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