Filistin başbakanı istifa etti

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a istifasını sunduğunu açıkladı.

İsrail ve Hamas arasındaki savaş devam ederken Filistin hükümetinde istifa depremi yaşandı.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye kendisinin ve işgal altındaki Batı Şeria'nın bir bölümünü yöneten hükümetinin istifa ettiğini açıkladı.

İstifanın, "Gazze Şeridi'ne yönelik saldırgan hamleler ile Batı Şeria ve Kudüs'teki gerilimin tırmanmasının" ardından geldiğini söyleyen Iştiyye, "İstifayı Sayın Başkan'a (Mahmud Abbas) sunuyorum" dedi.

Iştiyye, İsrail'in Hamas'a karşı başlattığı savaşın ardından Filistinliler arasında siyasi düzenlemeler konusunda geniş çaplı bir fikir birliği oluşmasına olanak sağlamak için istifa ettiğini söyledi.

Iştiyye, "Filistin Hükümeti'nin otoritesinin, tüm Filistin toprakları üzerinde genişletilmesi" gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

Gazze Şeridi'nde devam eden savaşın ortasında istifa eden Iştiyye ayrıca, "yeni hükümet ve siyasi tedbirler" çağrısında bulundu.