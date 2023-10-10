Filistin can kaybı ve yaralı sayısını açıkladı
Filistin Savunma Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 788'e yükseldiğini açıkladı.
Hamas militanlarıyla İsrail güçleri arasındaki çatışmalarda 4. güne girildi. İsrail, Hamas'ın saldırılarına misilleme olarak Gazze'de çok sayıda hedefi vurdu.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in düzenlediği saldırılar sonucu 788 sivilin hayatını kaybettiğini, 4 bin 100 sivilin de yaralandığını duyurdu.
Bakanlık, İsrail’in saldırılarının sürdüğünü belirtti.
DHA
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