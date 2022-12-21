Film gibi olay: 2012'de kaybolan kedi 10 yıl sonra ortaya çıktı

ABD'nin New York eyaletinde 2012 yılında kaybolan bir kedi tam 10 yıl sonra bulundu.

ABD'nin New York eyaletine bağlı Long Island bölgesinde, 2012 yılında kaybolan bir kedi, 10 yıl sonra bulundu. Kedinin, şimdilerde İspanya'da yaşayan sahibiyle buluşturulacağı bildirildi.

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UPI'de yer verilen habere göre, kedinin sahibi Richard Price, ailesinin kedisi Mimi'nin 2012'de baldızının evinde bakıldığını ve bir süre sonra evden kaçtığı söyledi. Price, Mimi'nin kaybolduktan sonra arandığını fakat bulunmadığını da sözlerine ekledi.

10 YIL BULUNDU

Takvimler 2022 aralık ayını gösterdiğinde New York'taki Brookhaven Hayvan Barınağına, yakın zamanda halktan biri tarafından yetersiz beslendiği tespit edilmiş ve tüyleri keçeleşmiş bir kedi getirildi.





Yapılan araştırmalar sonucu kedinin İspanya'da yaşayan Richard Price'a ait olarak belirlendi. Price, telefonla ulaşan yetkililerin söylediklerine ilk başta inanamadı fakat sonra ikna oldu.

İspanya'da yaşayan Price'ın kayıp kedisi Mimi ile 1 hafta içinde buluşacağı bildirildi.