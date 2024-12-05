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Fransa Başbakanı Barnier istifa etti

Fransa Başbakanı Barnier istifa etti
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Fransa Başbakanı Michel Barnier, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Fransa Başbakanı Michel Barnier, parlamentodaki güvenoyunda başarısız olmasının ardından istifa ettiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Macron, Barnier'in yeni bir başbakan atayana kadar görevde kalmasını istedi.

Ne olmuştu?

Barnier hükümeti, 574 milletvekilinin olduğu Mecliste 331 milletvekilinin gensoru önergesine destek vermesinin ardından düştü. 

 "Ülkedeki kaostan Macron sorumlu"

Hükümete karşı gensoru önergesi veren solcu Yeni Halk Cephesi (NFP) ittifakının ana ortaklarından aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Grup Başkanvekili Mathilde Panot, Barnier hükümetinin düşmesinin hemen ardından Mecliste basına açıklamalarda bulundu.

Panot, "Barnier hükümeti ve onun şiddetli (2025) bütçesi sonunda düştü. Bu hükümetin ilk gününden itibaren, çok basit bir nedenden ötürü düşeceğini biliyorduk; bu hükümet, Fransızların 7 Temmuz’daki oyuna karşı yapılan bir provokasyondu." ifadelerini kullandı.

Barnier hükümetini düşürerek, Fransız halkının oyuna ve egemenliğine sahip çıktıklarını savunan Panot, "Bizim gensoru önergemiz, Boyun Eğmeyen Fransa ve Yeni Halk Cephesi’nin gensoru önergesiyle bu hükümet düşürüldü. Her zamanki gibi hiçbir şeye yaramayan (aşırı sağcı) Ulusal Birlik’in önergesiyle değil." dedi.

Panot, RN Partisinin, solculara hükümeti düşürebilmek için iki ay kaybettirdiğini savunarak, solcuların ekimde Barnier hükümetine karşı verdikleri gensoru önergesini aşırı sağcıların desteklemediğini hatırlattı.

Barnier hükümetinin "meşru" olmadığını söyleyen Panot, ülkedeki kaostan Cumhurbaşkanı Macron’u sorumlu tuttu.

"Bu çıkmazı aşmak için geriye kalan tek çare, erken cumhurbaşkanlığı seçimleri"

Panot, Macron’un ülkenin yönetiminden gitmesini isteyerek, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı'nın oluşturduğu öyle bir siyasi kriz anın içindeyiz ki, bu çıkmazı aşmak için geriye kalan tek çare, erken cumhurbaşkanlığı seçimleri; halkın sandıkla ortak kaderimizin yolunu yeniden belirlemesi."

LFI’nın kurucu lideri Jean-Luc Melenchon ise X hesabından yaptığı paylaşımda, "kaçınılmaz" gensoru önergesinin gerçekleştiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı'nın görev süresinin 2027’de dolacak olmasına işaret eden Melenchon, Macron'un 3 yıl dayanamayacağını kaydetti.

Sosyalistlerden Macron’a solcu bir başbakan ataması çağrısı

Son seçimlerde oylarını artıran solcu NFP ittifakının en büyük ikinci ortağı Sosyalist Partisi (PS) Genel Sekreteri Olivier Faure, merkez sağcı Barnier hükümetinin düşmesinin ardından France 2 kanalına yaptığı konuşmada Macron’a seslendi.

Macron’a haziran ve temmuz ayında yapılan iki turlu genel seçimlerin galibi solcu ittifaktan bir başbakan ataması çağrısı yapan Faure, "Fransızların sesinin duyulmasını" istedi.

Aşırı sağcılar: Hükümeti düşürerek "Fransızları koruduk"

Marine Le Pen, gensoru önergesinin sonuçlanmasının ardından TF1 kanalına yaptığı konuşmada, "Bugün yaptığımız seçim Fransızları korumak için." dedi.

Le Pen kendi partisinin de destek verdiği gensoru önergesinin ardından hükümetin düşmesinin bir "zafer" olmadığını ve "gönül rahatlığı" yaşamadıklarını dile getirerek, "Başka bir çözüm yoktu." ifadelerini kullandı.

Aşırı sağcı lider Le Pen, gelecek yeni başbakanın herkes için kabul edilebilir bir bütçe oluşturması için çalışmasını istediklerini dile getirdi.

Le Pen, ülkenin içinde bulunduğu mevcut durumundan Macron’u sorumlu tutarken, şu ifadeleri kullandı:

"Emmanuel Macron’dan istifa etmesini talep etmiyorum. Bir zaman gelecek ve eğer seçmenlere ve seçimlere saygı duyma yolu tutulmaz ise Cumhurbaşkanı'nın üzerindeki baskı giderek artacak. (İstifa) Kararı son olarak ona ait. Son sözü o söyleyecek."

Barnier’nin siyasi ailesi hükümetin düşmesine "üzgün"

Paris’in de içinde bulunduğu Ile-de-France Bölgesinin merkez sağcı Başkanı, Barnier’nin partisinden Valerie Pecresse, hükümetin düşmesine ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda "Fransa için üzücü bir gün" dedi.

Fransa’da merkez sağcı Barnier hükümeti ve Meclisteki ana muhalefet partileri 2025 Bütçesi ve 2025 sağlık sigortası bütçesi üzerinde uzlaşamadı.

Barnier, 2 Aralık’ta 2025 sağlık sigortası bütçesini Mecliste oylama yapılmadan geçirmesini sağlayan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını devreye koymuştu. ​​​​​​​

Başbakan'ın bu adımına tepki gösteren NFP ittifakı ve aşırı sağcılar, 3 aylık hükümete karşı gensoru önergesi sunmuştu.

Etiketler fransa istifa Emmanuel Macron Michel Barnier
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