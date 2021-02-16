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  3. 16 Şubat 2021 21:34

Fransa'da ''Bölücülük yasası'' ilk onayı aldı

Fransa, "Bölücülük yasası" olarak da nitelenen ve tepki çeken düzenlemeyi hayata geçirmek için ilk adımı attı.

Fransa'da ''Bölücülük yasası'' ilk onayı aldı
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Macron hükümetinin destek verdiği tasarı bugün oylanacak. Tasarı, nefrete teşvik etmekle suçlanan ibadet yerlerinin kapatılmasını kolaylaştırıyor.

Sivil Toplum Örgütleri, tasarının, ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini savunuyor.

Fransa'daki Müslüman toplumun hedef alınacağı endişesi dile getiriliyor. Tasarı, camiler ve bu camilerin idaresinden sorumlu derneklere yönelik müdahalenin yanı sıra Müslümanlara ait dernek ve sivil toplum kuruluşlarının finansmanını denetim altına almayı da hedefliyor. Tasarının yasalaşması için Senato tarafından da onaylanması gerekiyor.

FRANSA , onay , Bölücülük yasası
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