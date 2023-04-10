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Fransa'da çöken binada iki kişinin cesedi bulundu

Fransa'da çöken binada iki kişinin cesedi bulundu
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Fransa’nın güneyindeki Marsilya kentinde bir patlamanın dört katlı binayı yerle bir ettiği binanın enkazında iki kişinin cesedi bulundu.

Yerel makamlar, altı kişinin de kayıp olduğunu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Patlama, Cumartesi günün Pazar gününe bağlayan gece meydana geldi. Patlamanın neden olduğu bilinmezken, araştırmacılar doğalgaz sızıntısı ihtimali üzerinde duruyor.

Komşu bir binada da beş kişi hafif yaralanırken, 200 dolayında kişi evlerinden tahliye edildi. Yakındaki iki apartman da kısmen çökerken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Pazar gün boyunca 100 kadar itfaiye görevlisi, enkazın altında yanmaya devam eden yangını söndürmeye çalıştı.

Yangın nedeniyle, arama kurtarma çalışmaları zorlaşırken, uzman köpekler kullanılamadı.

Yıkılan binanın her katında bir daire olduğuna inanılıyor ve yetkililer kaybolanlar arasında “genç bir çiftin de olduğunu” söyledi.

Yetkililer yaptıkları kısa açıklamada, bulunan cesetleri çıkartmanın zaman alacağını belirtti.

Evlerinden tahliye olanlar için bir spor salonu ve iki okul devreye sokuldu.

Bir görgü tanığı Fransız medyasına yaptığı açıklamada patlamanın “daha önce duyduğu hiçbir şeye benzemediğini” anlattı.

Belediye Başkanı Yardımcısı Yannick Ohanessian da olay yerindeki gazetecilere yaptığı açıklamada, bazı tanıkların şüpheli bir gaz kokusundan bahsettiğini belirtti.

Etiketler fransa çökme bina
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