Deprem uzmanı Marmara'da beklediği depremin büyüklüğünü açıkladı

2024 yılda sismik hareketlilikte artış gözlenen Marmara Bölgesi için uzman isim Prof. Dr. Osman Bektaş Marmara Denizi'nin derinliklerindeki 62 yıllık ayrıntıya dikkat çekerek beklediği olası depremin büyüklüğünü açıkladı.

Türkiye'de Marmara Bölgesi'nde beklenen olası büyük deprem ile ilgili uzman isimlerin endişe veren açıklamaları devam ediyor.

Prof. Dr. Osman Bektaş Marmara'da meydana gelen depremlerin geçmişini analiz ederek bilinmeyen Marmara gerçeğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Bektaş Marmara Bölgesi’ne dikkat çekerek şunları söyledi: 7’den büyük tarihsel deprem dönüşü 89-163 yıl arasında (2000). Kuzey Marmara Fayı 87 yıl arayla (1912-1999) 7’den büyük üç deprem üretti. Batıdan doğuya olan 20.yüzyıl deprem serisinde Kuzey Marmara Fayı 1912 Mürefte 7,4 depreminden sonra 87 yıl süren 1.SAKİNLIK DÖNEMİNDE 1935 M 6,4 Marmara Adası-Erdek ve 1963 M 6,3 Adalar depremlerini üretmiştir. 1999 yılı 7,4 büyüklüğünde İzmit-Düzce depremlerinden sonraki ikinci sakinlik dönemini işaret eden Bektaş “62 yıl içerisinde (87-25), creep, sürünme, yapan Kuzey Marmara Fayı ancak M 6,4 depremi üretebilir” dedi.