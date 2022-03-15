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Fransa'da tehlikeli gerginlik! Putin'in kızının evini bastılar

Fransa'da tehlikeli gerginlik! Putin'in kızının evini bastılar

Fransa'da savaş karşıtı bir grup, Rusya Devlet Başkanı Putin'in 35 yaşındaki kızı Katerina Tikhonova'nın evini bastı. Polis ekipleri evin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken, Rusya karşıtı protestocular bu kez Fransa'da ortaya çıktı. Biarritz kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kızına ait olduğu belirtilen bir villa protestocular tarafından basıldı. Fransız polisi, Putin'in kızına ait villaya giren ve burayı Ukraynalı mülteciler için barınak ilan eden aktivisti gözaltına aldı.

MİLYARLARCA EURO PARA KAÇIRDI
Sosyal medyada gündem olan görüntülerde, mermer kaplı banyolar, sekiz yatak odası, gösterişli bir bar, geniş bir kütüphane, kocaman bir oturma odası ve deniz manzaralı bir teras yer alıyor. Protestocu grubun Putin'in kızının evinin kilitlerini değiştirdiği de düşünülüyor. Eylemcilerin lideri olan Haffner konu ile ilgili yaptığı açıklamada"Bu eylemi Ukrayna'ya adadık. Vladimir Putin ve suç ortaklarının son 20 yılda Rusya ve Ukrayna'dan yüz milyarlarca euro kaçırdığını biliyoruz." ifadelerine yer verdi.

BABASININ SOYADINI KULLANMIYOR
Diğer yandan Putin'in Lyudmila Ocheretny ile evliliğinden olan küçük kızı Katerina da ablası gibi Putin soyadını kullanmıyor. Putin ailesinin Biarritz'de en az üç evinin bulunduğu öne sürüldü. Fransa'nın güneybatısındaki popüler sahil kentinde, son yıllarda Putin ailesinin arkadaşları ve yakınları ile birlikte Rus ajanların da görüldüğü iddia ediliyor.

 

Etiketler rusya ukrayna fransa vladimir putin
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