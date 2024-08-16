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Fransa'da yeni başbakanın atanması ertelendi

Fransa'da yeni başbakanın atanması ertelendi
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, erken genel seçimlerde hiçbir partinin salt çoğunluğu kazanamaması nedeniyle askıya aldığı hükümet kurma süreci hakkında 23 Ağustos'ta siyasi parti liderleri ve parlamento grup başkanlarıyla bir araya geleceği ve bu görüşmeler sonrasında başbakan atayacağı açıklandı.

Fransa'da Ulusal basının Elysee Sarayından yapılan açıklamaya dayandırdığı haberlerde, Cumhurbaşkanı Macron'un, parlamento grup başkanları ve parti liderlerini 23 Ağustos'ta görüşmeye çağırdığı ifade edildi.

TARİH BELLİ OLDU

30 Haziran ve 7 Temmuz'daki erken genel seçimlerin ardından 2024 Paris Olimpiyatları boyunca askıya aldığı hükümet kurma süreci için daha önce ağustos ortasını işaret eden Macron'un, 23 Ağustos'ta gerçekleştireceği "bir dizi istişarenin ardından başbakan atayacağı" belirtildi.

Fransız halkının seçimlerde "değişim ve geniş tabanlı uzlaşı arzusunu" belirttiğine işaret edilen haberlerde, görüşmelerin "ülkeye hizmet etmek için mümkün olan en geniş ve en istikrarlı çoğunluğu oluşturmak" için yapılacağı kaydedildi.

SOL İTTİFAK, MACRON’DAN LUCIE CASTETS'İ BAŞBAKAN ATAMASINI İSTİYOR

Seçimlerde Ulusal Meclis'te en fazla sandalye sayısına ulaşan 4 partinin oluşturduğu solcu Yeni Halk Cephesi (NFP), Macron'a, ortak adayları olan Lucie Castets'i başbakan olarak ataması çağrısını yineledi.

NFP'nin en büyük partisi Boyun Eğmeyen Fransa'nın (LFI) koordinatörü Manuel Bompard 'X' hesabından yaptığı paylaşımda, "Macron, parlamento seçimlerindeki yenilgisinin ardından 23 Ağustos'ta ülkenin siyasi güçlerini kabul etmek istiyor. Yeni Halk Cephesi olarak hep birlikte oraya giderek Macron'dan sandık sonuçlarına saygı göstermesini ve Lucie Castets'i başbakan olarak atamasını talep edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

PARİS OLİMPİYATLARI GÜNDEMİ ERTELEMİŞTİ

Fransa'da Macron'un kararıyla gidilen erken genel seçimlerde solcu NFP ittifakı, Ulusal Meclis'te en fazla sandalye sayısına ulaşmış ancak hiçbir parti ya da ittifak salt çoğunluğu elde edememişti.

Macron, ülkenin 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde ev sahipliği yaptığı 2024 Paris Olimpiyatları boyunca başbakan atamayacağını belirterek, hükümet kurma süreci için ağustos ortasını işaret etmişti.

Etiketler fransa başbakan atama
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