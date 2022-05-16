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Fransa'dan 30 yıl sonra bir ilk!

Fransa'dan 30 yıl sonra bir ilk!

Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Başbakan Jean Castex’in Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a istifasını sunmasının ardından, yeni başbakan belli oldu.

Fransa Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, 61 yaşındaki Borne'un Başbakan olarak atandığı ve yeni hükümeti kurmakla görevlendirildiği belirtildi. Elysee Sarayı, Castex'in kendisinin ve hükümetinin istifasını Macron'a sunduğunu, istifasının kabul edildiğini duyurmuştu.

Borne, Macron'un ilk cumhurbaşkanlığı döneminde sırasıyla Ulaştırma Bakanı (2017-2019), Ekoloji Bakanı (2019-2020) ve Çalışma Bakanı (2020-2022) olarak görev aldı. Borne, Fransa 5. Cumhuriyeti'nin ikinci kadın başbakanı oldu.

 30 YIL SONRA İLK KADIN BAŞBAKAN
Macron tarafından Başbakanlık görevinin getirilen Borne, 1991-1992 yılları arasında François Mitterand döneminde Başbakanlık görevi yapan Edith Cresson’ın ardından ilk kadın oldu.

Cumhurbaşkanı Macron daha önceki yaptığı bir konuşmada, yeni Başbakan'ın ekolojik planlamadan da sorumlu olacağını belirtmiş, bu nedenle daha sosyal ve çevreci yönü ağır basan bir adaya Başbakanlık görevini vermesi bekleniyordu. 

Etiketler macron fransa başbakan
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