Fransa'yı sarsan tecavüz skandalı! 10 kadın daha itiraf etti

Fransa, ünlü anchorman hakkında ortaya atılan tecavüz iddialarıyla çalkalandı. Kitaba konu olan tecavüzün duyulması sonrası 10 kadın daha tecavüze uğradığını itiraf etti.

Fransa ünlü anchorman hakkında ortaya atılan tecavüz iddiaları ile çalkalanıyor. Geçtiğimiz dönemde bir kadın yazarın yaşadığı tecavüzü kitabına taşıması sonrası başlayan tartışma Le Monde’un haberi ile yeni bir boyut kazandı.

Florence Porcel, 73 yaşındaki Patrick Poivre d’Arvor’ın kendisine 2004 yılında tecavüz ettiğini, 2009 yılında ise cinsel saldırı girişiminde bulunduğunu öne sürdü.

37 yaşındaki yazarın iddialarını yalanlayan gazeteci, bunların yazarın hayal dünyasının ürünü olduğunu öne sürdü. Ancak kitabın yayınlanmasından yeni kurbanlar da konuştu.

“SINIRSIZ GÜCÜ VARDI”

Ünlü anchormani tecavüz ile suçlayan 10 kadına ulaşan Le Monde, kurbanların yaşadıklarını sayfasına taşıdı. Bir dönem aynı kanalda sunuculuk yapan Hélène Devynck, kanalın d’Arvor’a sınırsız yetkiler tanımasından dolayı o dönem kendisine hayır demenin oldukça zor olduğunun altını çizdi.

Bir dönem d’Arvor’ın asistanlığını da yapan 54 yaşındaki kadın, “Başka seçeneğim yoktu, yoksa işsiz kalırdım. Onunla çalışmayı bırakmak istediğimde, sinirlendi ve editör ekibine işe yaramaz olduğumu söyledi” dedi.

Devynck, geçmişe baktığında pişman olduğunu ve sessiz kalmasının tecavüzcüsünün daha da güçlenmesine yol açtığını belirti.

Le Monde, Devynck ve 8 kadının daha tecavüz suçlaması ile ilgili polise ifade verdiğini duyurdu.

ASİSTANI İDDİALAR HAKKINDA KONUŞTU

Kısa sürede ülkenin gündemine oturan haber sonrası tecavüz ile suçlanan gazetecinin asistanı da konuştu. 32 yıldır d’Arvor’ın asistanlığını yapan Marie-Hélène Mille söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını, kendisinin bunca yıl boyunca böyle bir şeye tanık olmadığını belirtti.

Le Quotidien’e konuşan d’Arvor, “Boyundan küçük öpücükler, iltifatlar, bazen de baştan çıkarmanın olduğu davranışlar artık genç nesiller tarafından kabul edilmiyor. Fikrimi isterseniz pişmanım” dedi.

D’Arvor'un avukatı ise söz konusu suçlamaları reddetti ve müvekkilinin hiçbir kadını zorla ilişkiye zorlamadığının altını çizdi.