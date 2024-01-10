Fuhuş adası için Türkiye'den de çocuk kaçırmışlar!

Aralarında Bill Clinton, Prens Andrew, Stephen Hawking ve Leonardo DiCaprio gibi isimlerin de yer aldığı ünlü isimlerin de ziyaret ettiği "fuhuş adası" davasında Epstein'e yakın bir isim Türkiye'den de çocukların kaçırıldığını itiraf etti.

ABD'li finansçı Jeffrey Epstein, pedofili suçundan mahkum olmuş ve 10 Ağustos 2019'da hücresinde ölü bulunmuştu.

Aralarında Bill Clinton, Prens Andrew, Stephen Hawking ve Leonardo DiCaprio gibi isimlerin de yer aldığı ünlü isimlerin de ziyaret ettiği "fuhuş adası" davasından bir kan donduran iddia daha geldi.

Henüz çocuk sayılabilecek yaşlardaki kızlarla eşleştiren ve bu anları kayda alan Epstein'in en yakınındakilerden birisi Türkiye'den de çocuk kaçırıldığını itiraf etti.

Olaya ilişkin mağdurların açtığı davalar sürerken ABD New York Bölge Hakimi Loretta Preska'nın kararı üzerine 900 sayfadan fazla evrak üzerindeki gizlilik kararı kaldırıldı. Gizlilik kararı kaldırılan belgelerden birinde Jeffrey Epstein’ın özel pilotu Nadya Marçinko’nun sorgusu yer aldı.

Marçinko sorgusunda Epstein’ın Türkiye’den kız çocuklarını kaçırttığı ve Amerika’ya getirdiğini söyledi.



Epstein davasında reşit olmayan kızlarla cinsel birliktelik yaşayarak, adeta bir ayin gibi toplantı yapıldığı iddia ediliyor. Burada ismi geçen kişiler arasında eski ABD başkanı Bill Clinton, Leonardo DiCaprio, Stephen Hawking, Bruce Willis, Kevin Spacey, David Mullen gibi isimler de var.