Fulya Öztürk canlı yayında ölümden döndü

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaları bölgede takip eden CNN Türk ekibinin bulunduğu yakın bir noktaya roket düştü. Gazeteci Fulya Öztürk, ''Bölgede tansiyon çok yükseldi. Havan veya roket atıldığını düşünüyoruz. Çok şiddetli bir patlama oldu.'' dedi.

İsrail-Hamas arasında 7 Ekim’de başlayan çatışmalar 13’üncü gününde devam ediyor. CNN TÜRK canlı yayınında gazetecilerin bulunduğu yakın bir noktaya Gazze tarafından atılan bir roket düştü.

CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk Gazze sınırındaki sıcak dakikaları şu sözlerle aktardı:

"Çok yakınımıza bir havan topu düştü. Zaten bunu günlerdir burada yaşıyoruz görüyoruz. Siren seslerini, patlamaları. Demir Kubbe hepsini yakalayamıyor. Zannediyorum havan topu düştü. Yanlış bilgi de vermek istemiyoruz. Gazze'yi en yakın yerden gördüğümüz noktadayız.

Daha güvenli yerlerde yayın yapmaya çalışıyoruz ama zaman zaman sığınağa girip yayın gerçekleştiriyoruz. Şimdi bir kaç dakika önce Gazze şeridinden buraya 2 tane ses duyuldu. Havan atıldığını düşünüyoruz.

Çok şiddetli bir patlama oldu. Biz hemen daha korunaklı menzile eğildik. Bu saldırı gerçekleşmeden önce Aşkelon'a bir füze atıldı. Alarm verilmişti. Bu bilgileri aktarıyordum. Tansiyon hiç düşmüyor. Saldırılar devam ediyor."