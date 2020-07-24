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  3. 24 Temmuz 2020 18:09

Gana'da 3 ay daha su ve elektrik faturalarını devlet karşılayacak

Batı Afrika ülkesi Gana'da, koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde su ve elektrik faturalarını 3 ay daha devlet karşılayacak.

Gana'da 3 ay daha su ve elektrik faturalarını devlet karşılayacak
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Finans Bakanı Ken Ofori-Atta, mecliste yaptığı açıklamada, Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo'nun onayıyla Kovid-19'la mücadele kapsamında vatandaşların su ve elektrik faturalarını 3 ay daha devletin ödeyeceğini belirtti.


Ofori-Atta, Akuffo-Addo'nun bu zor zamanlarda vatandaşlarının iyiliğini düşündüğünü kaydederek, "Kovid-19 nedeniyle ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edildikten sonra çoğu insan çalışamıyor. Bu nedenle vatandaşın sorumluluklarını azaltmak için temmuz-ağustos-eylül aylarında elektrik ve suyun bedava yapılmasına karar verildi." dedi.

Akuffo-Addo, daha önce vatandaşlarının nisan-mayıs-haziran su faturalarını devletin ödeyeceğini açıklamıştı.

Gana'da şimdiye kadar 29 bin Kovid-19 vakası görüldü, 153 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

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