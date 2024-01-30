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Gazze'de korkunç bilanço: 114 sivil daha katledildi!

Gazze'de korkunç bilanço: 114 sivil daha katledildi!
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İsrail'in işgali altındaki Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 751'e yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılarda 26 bin 751 sivilin hayatını kaybettiğini, 65 bin 636 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık, son 24 saatte 114 sivilin yaşamını yitirdiğini, 249 sivilin ise yaralandığını açıkladı.

DHA

Etiketler filistin gazze şeridi israil
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