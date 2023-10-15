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  3. Gazze'ye ölüm yağdıran İsrailli kadın askerlerden tepki çeken paylaşım

Gazze'ye ölüm yağdıran İsrailli kadın askerlerden tepki çeken paylaşım

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İsrail ordusu bir yandan Gazze'ye ölüm yağdırırken diğer yandan da sosyal medyaya paylaşım yağdırıyor. Binlerce sivil ölürken İsrailli kadın askerlerin dans paylaşımları tepki çekti.

Daha önce askeri üniformaları ya da sivil halleri ile çektikleri fotoğraf ve videolarla defalarca gündem olan İsrailli kadın askerler bu kez çatışmaların ortasında tank üzerinde yaptıkları dans ile konuşuluyor.

 

Etiketler israil askeri israilli kadın askerler
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