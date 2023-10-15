Gazze'ye ölüm yağdıran İsrailli kadın askerlerden tepki çeken paylaşım
İsrail ordusu bir yandan Gazze'ye ölüm yağdırırken diğer yandan da sosyal medyaya paylaşım yağdırıyor. Binlerce sivil ölürken İsrailli kadın askerlerin dans paylaşımları tepki çekti.
Daha önce askeri üniformaları ya da sivil halleri ile çektikleri fotoğraf ve videolarla defalarca gündem olan İsrailli kadın askerler bu kez çatışmaların ortasında tank üzerinde yaptıkları dans ile konuşuluyor.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol