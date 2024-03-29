Geçmek bilmeyen öksürüğün nedeni şoke etti

ABD'de geçmeyen öksürük şikayetiyle defalarca hastaneye giden 34 yaşındaki genç kadın, sonunda konulan teşhisle hayatının şokunu yaşadı.

Daily Star'da yer alan habere göre, Kaliforniya, ABD'den 34 yaşındaki Ashley Vassallo, farkındalığı artırmaya yardımcı olmak için kanserle sağlık mücadelesini anlattı. Şiddetli semptomlarla karşı karşıya kaldı ancak doktorlar tarafından neredeyse bir yıl boyunca görmezden gelindi ve durumunun kötüleşmesine neden oldu. Durumu hakkında konuşan kadın şunları söyledi: "Boğazımda garip bir his hissettim, göğsümde çatırtı hissettim ve yutkunmak zorlaştı. Bunu takip eden öksürük bir türlü geçmiyordu. Öksürük nöbeti geçirmeden gülemiyordum bile. Yorulmuştum, kilo veriyordum ve iki küçük oğluma ayak uydurmakta zorlanıyordum. Doktora 20 kez gittim ama semptomlarımı ciddiye almadılar, hatta akciğer kanseri olasılığını bile düşünmediler."



Sonuçta Ashley tipik bir akciğer kanseri hastasının profiline uymuyor. Genellikle sigara içme öyküsü olan yaşlı erkeklerde görülür. "Sanırım bu stereotipten çok uzaktayım ama bir şeylerin ters gittiğini biliyordum ve kimse beni dinlemek istemedi. Kendi araştırmamı yaptıktan sonra akciğer kanserinin yaşam tarzı veya yaşı ne olursa olsun herkesi etkileyebileceğini öğrendim." dedi.



Ashley'nin hikayesi sağlık bakım ortamlarında kendini savunmanın kritik öneminin altını çiziyor. Kadın şöyle devam etti: "Bir doktorun beni gerçekten ciddiye almasını sağlamak, olması gerekenden çok daha zordu. Ne zaman yardım istesem gülüyorlar, bana yoktan büyük bir iş başardığımı söylüyorlar ve beni ofislerinden dışarı çıkarıyorlardı. Teşhis konulmadan tam bir yıl önce, bir doktora akciğerimde veya boğazımda bir tümör olabileceğini önerdim, ancak onlar bunu stres olarak görmezden geldiler ve fazla düşündüğümü söylediler. Çeşitli yanlış teşhisler önüme fırladı: anksiyete, astım, alerjiler ve hatta zatürre."



Ashely semptomlarının psikosomatik olduğuna neredeyse ikna olmuştu. "İlk defa vücudumu anlamadığımı hissettim" dedi. "Bir şeylerin son derece yanlış olduğunu bildiğimi hissettim, ancak tıp camiası bana aksini söyledi. Neyse ki içgüdülerime güvendim ve ısrar ettim."



Aylarca süren yalvarış ve yalvarışlardan sonra doktorlar nihayet bir CT taraması yapılmasını istediler ve bu, Ashley'nin 4. evre akciğer kanseri olduğunu ortaya çıkardı. Artık teşhis konmuş olmasına rağmen, kendini savunma yolculuğu henüz bitmemişti. "Nisan 2023'te pnömonektomi (sağ akciğerin alınması) yaptırmam planlandı" dedi. "Ameliyattan sadece bir hafta önce sağlık uzmanı daha fazla teste ve ekibinden daha fazla görüşe ihtiyacımız olduğuna karar verdi. Açık bir plan olmadan iki aydan fazla bekledikten sonra, daha fazla cerrahi konsültasyon için diğer sağlık kurumlarıyla görüşmeye karar verdim. Oakland'daki Kaiser'de, akciğerimi almanın bana daha iyi sonuçlar sağlayacağından emin olan dinamik ve kendini işine adamış bir cerrahla bağlantı kurdum."

Ashley üç ay sonra ameliyat oldu. Pnömonektomi başarılı oldu, ancak iki yıl boyunca her üç haftada bir immünoterapi ve ardından üç yıl boyunca yılda iki kez izleme dahil olmak üzere önünde hala uzun bir yol var.

"Hayatım artık farklı olsa da, eskisinden daha iyi" dedi. "Kanoya biniyorum, bisiklete biniyorum ve çocuklarımı kovalıyorum. Yeniden gülebiliyorum ve işime geri dönüyorum. İhtiyacım olduğunda rahatlayabileceğim aktivitelere bağlı kalıyorum, özellikle de kalp atış hızımı kontrol altında tutmak söz konusu olduğunda. Yaşadıklarım göz önüne alındığında, nefes nefese kaldığımı hissetmeye başladığımda kesinlikle biraz endişe duyuyorum. Çevremdeki hava kalitesine çok dikkat etmem gerekiyor. Kirlilik ve güçlü kokular nefes almamı gerçekten zorlaştırıyor."

Kendi kendinizi nasıl savunacağınıza dair tavsiyelerde bulunan Ashley şunları söyledi: "Sağlık ekibiniz tarafından duyulmadığınızı hissettiğinizde, kendinizi savunmanız çok önemlidir. Her şeyi belgeleyin; belirtilerinizin ayrıntılı bir günlüğünü tutarak başlayın, Ne zaman ortaya çıktıklarını, yoğunluklarını ve olası tetikleyicileri not edin. İkinci bir seçeneği de aramalısınız. Endişelerinizin bir kenara bırakıldığını düşünüyorsanız, ön bürodan aynı muayenehanedeki farklı bir doktorla randevu almasını istemekten çekinmeyin. Bu bir seçenek değilse veya değilse yardım edin, tamamen başka bir muayenehaneden ikinci bir görüş almayı düşünün."