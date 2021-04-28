Gel de kıskanma! Asgari ücrete %50 zam yaptı

ABD'de Joe Biden yönetimi, federal devlet kurumlarında çalışan sözleşmeli işçiler için saatlik asgari ücreti 10,95 dolardan 15 dolara yükseltti. Ülke genelinde asgari ücret ise saatlik 7,25 dolarla bu rakamın oldukça altında.

ABD Başkanı Joe Biden, federal kurumlarda çalışan sözleşmeli işçiler için saatlik asgari ücreti 10,95 dolardan 15 dolara yükselten kararnameyi imzaladı.

Karar tüm ülkedeki işçileri değil federal kurumlarda çalışan sözleşmeli işçileri bağlasa da, ülkenin geri kalanındaki asgari ücret artışı mücadelesi olumlu etkilemesi bekleniyor.

Yüzde 37’lik söz konusu artışın Ocak 2022’den itibaren uygulanacağı, en geç Mart 2022’ye kadar tüm sözleşmelerde yer alacağı, son artış oranının enflasyona bağlı olarak değişebileceği belirtildi.

‘İLK ADIM’

Reuters, federal kurumlarda temizlikten bakıma, yemek servisinden mevsimlik çalışanlara ve otobüs şoförlerine kadar yüz binlerce işçinin söz konusu zammın kapsamı içinde olduğunu aktardı.

Sağlık Bakanlığı’nda çağrı merkezinde çalışan Sylvia Walker isimli işçi, kararı “önemli bir ilk adım” olarak değerlendirdi. Adil ücret için ve daha iyi çalışma koşulları için çok mücadele ettiklerini belirten Walker, Biden’a seslerini duyduğu için teşekkür etti.

SEÇİM VAADİYDİ

Biden, seçim kampanyasında özellikle mavi yakalı işçilere seslenmiş ve güçlü sendikalar ile daha yüksek ücretlerin ABD’de orta sınıfı yeniden canlandırabileceğini, ekonomik ve ırksal eşitsizliklerin azaltılmasına yardımcı olabileceğini belirtmişti.

Biden ayrıca, önceki gün Başkan Yardımcısı Kamala Harris liderliğinde bir ekip oluşturdu. Bu ekibin misyonu, sendikaları ve sendikalaşmayı teşvik etmek olacak. Son yıllarda ABD’de işçiler arasında sendikalaşma oranı gerilemişti.

15 DOLARLIK ASGARİ ÜCRETE KONGRE HAYIR DEMİŞTİ

Biden, martta Kongre’den geçen 1,9 trilyon dolarlık destek paketinde de 15 dolarlık federal asgari ücret düzenlemesi olmasını istemiş ancak bu isteği gerçekleşmemişti.

ABD’de federal asgari ücret 2007’den bu yana 7,25 dolar seviyesinde bulunuyor. Halkın yoğun talebine rağmen bu rakam yıllardır artırılmıyor.

İSTİHDAM ELEŞTİRİSİNE YANIT

Kararın ardından, sadece federal sözleşmeli işçiler değil ülkedeki tüm çalışanlar için asgari ücretin artırılması talepleri gelirken, asgari ücret artışının istihdamı azaltacağı yönündeki eleştirilere kıdemli bir Beyaz Saray yetkilisinden yanıt geldi.

Yetkili, asgari ücret artışının istihdamı azaltmayacağını, işçilerin üretkenliğini artıracağını, işçilerin sağlıklarını, morallerini ve çabalarını artırarak iş kalitesini yükselteceğini söyledi.

ABD’de pandemiyle birlikte servet eşitsizliği zirveye yükselirken, Demokratlar ülkede sosyal patlamanın ve radikalleşmenin önüne geçmek üzere işçilere dönük bazı adımlar atıyor.