Gemide 5.3 ton kokain ele geçirildi! Dikkat çeken Türkiye iddiası

İtalya polisi, Sicilya Adası açıklarında bir ticari gemiden balıkçı teknesine uyuşturucu nakli yapıldığı sırada 5.3 ton kokain ele geçirildiğini duyurdu. Geminin varış noktasının Türkiye olarak göründüğü belirtildi.

BBC Türkçe’ye konuşan polis yetkilileri, Palau bandıralı ticari geminin, yükünü boşalttıktan sonraki varış noktasının Türkiye olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Salı gecesi düzenlenen operasyonla ele geçirilen kokain, bugüne kadar ülke sınırlarında tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar.

Polis, kokainin İtalya iç pazarı için taşındığını ve toplam piyasa değerinin 850 milyon euroyu aştığını belirtti.

Mali Polis’in açıklamasında ticari geminin kalkış ve varış limanları belirtilmezken, BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Albay Gianluca Angelini, geminin nihai varış noktasının Türkiye olarak göründüğünü söyledi.

Angelini, ‘Plutus’ isimli geminin Güney Amerika’dan, muhtemelen Venezuela ya da Trinidad’dan denize açıldığını da belirtti.

Uçakların da katılımıyla düzenlenen operasyon, Sicilya açıklarında, İtalya karasularının sınır hattında beklemede olan Palau bandıralı ticari gemiye bir balıkçı teknesinin yaklaşmasıyla başlatıldı.

Balıkçı teknesinin, İtalya’nın güneyindeki Calabria kıyılarından hareket ettiği tespit edildi.

Polise göre, güvenlik güçleri çarşamba günü erken saatlerde Plutus’un güvertesinde çok sayıda şüpheli paketin bir araya getirildiğini ve ardından bu paketlerin denize bırakıldığını tespit etti.

Bu sırada konum tespit sistemini (AIS) kapatmış şekilde bölgeye yaklaşan balıkçı teknesi, İtalya karasularına dönüş yaptığı sırada durduruldu.

Yapılan aramada tekneye gizlenmiş büyük miktarda uyuşturucu bulundu.

Mali Polis’in açıklamasına göre bunun üzerine “Türkiye istikametine doğru açılmaya çalışan ticari gemi” de durduruldu ve Palermo limanına çekilmeye başladı.

Geminin 15 kişilik mürettebatı arasında Türk, Azerbaycan ve Ukrayna uyruklu kişilerin olduğu açıklandı.

Balıkçı teknesinde gözaltına alınanlardan ikisinin Tunus vatandaşı, diğerlerinin ise İtalya, Fransa ve Arnavutluk uyruklu oldukları belirtildi.

Albay Angelini, ticari geminin Palermo limanına yanaşmasının ardından mürettebatı hakkında da işlem yapılıp yapılmayacağına daha sonra karar verileceğini söyledi.

Sicilya açıklarında Nisan ayında da 2 ton kokain bulunmuştu. Kokainin bir kargo gemisinden daha sonra alınmak üzere suya bırakıldığı düşünülmüştü. Kaçakçıların bu yöntemle kontrolleri aşmayı ve “rüşvetten tasarruf etmeyi” amaçladıkları belirtilmişti.

BBC Türkçe