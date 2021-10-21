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Genç kadına metroda iğrenç saldırı kamerada

İngiltere'nin başkenti Londra’da metroda Asyalı bir kadına saldırmaya çalışan adamın saldırı anı ve metrodaki yolcuların müdahale ettiği anlar kamerada.

İngiltere'nin başkenti Londra'da kadına yönelik şiddet son anda vatandaşlar tarafından engellendi.

Metroda seyahat ettiği sırada Asya kökenli genç bir kadına saldırmaya çalışan adama, metrodaki bir grup yolcu müdahale etti. Olay anında çekilen görüntülerde, adamın Asya kökenli kadına bağırdığı ve daha sonra üzerine yürüyerek saldırmaya çalıştığı ve yolcuların adamı son anda müdahale ederek etkisiz hale getirdiği görüldü. Yerel basında çıkan haberlerde, olayın 15 Ekim gecesi meydana geldiğini bildirilirken, sosyal medya kullanıcıları olayı ırkçı bir saldırı olarak nitelendirdi.

''HİÇBİR TACİZ VE ŞİDDETE MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK''

İngiltere Ulaştırma Polisi'nden bir sözcü konuyla ilgili yaptığı açıklamada ise, davanın soruşturma altında olduğunu ifade ederek, “Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik hiçbir şiddet biçimine, tacize ve yıldırmaya müsamaha gösterilmeyecek” dedi.

Etiketler saldırı londra ingiltere metro ırkçı saldırı
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