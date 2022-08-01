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Gerilim tırmanıyor, savaş kapıda: Çin savaş uçakları harekete geçti!

Gerilim tırmanıyor, savaş kapıda: Çin savaş uçakları harekete geçti!

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret edeceğine yönelik iddiaların ardınan Çin hükümeti ile gerilim tırmanmıştı. Bu gelişmeden sonra Çin ordusu, Tayvan hava sahasını ihlal etti.

Çin ile Tayvan arasındaki gerginlik yüksek seviyeye ulaştı! Son dakika bilgisine göre Çin ordusuna ait 4 savaş uçağı Tayvan'ın hava sahasına girdi. Tayvan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; 4 adet J-16 savaş uçağı, adanın güneybatısında hava sahası ihlali yaptı. Bu duruma Tayvan'ın nasıl bir karşılık vereceği merak ediliyor.

GERİLİM GİDEREK ARTIYOR! SAVAŞ UÇAKLARI SINIRI GEÇTİ
ABD basının aktardığı bilgilere göre Çin ordusuna ait 4 adet J-16 cinsi savaş uçağı Tayvan sınırını geçti. Çin uçaklarının Tayvan hava sahasını ihlal ettiği de gelen bilgiler arasında.

 PELOSİ, TAYVAN'A GİDECEK Mİ?
Pelosi'nin ziyaretini erteleyip ertelemeyeceği ise bugün belli olacak. ABD kaynakları, Pelosi'nin Asya'ya ziyarette bulunacağını doğrulurken adresin Tayvan olup olmadığı konusunda sessiz kaldı.

Etiketler çin ordu tayvan
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