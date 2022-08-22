Google Haritalar'da görülen esrarengiz uçak sosyal medyada gündem oldu

Google Haritalar uygulamasında Avustralya'nın Queensland yağmur ormanlarında normal uçuş rotasında olmayan bir uçak tespit edildi.

Google’ın Haritalar uygulamalarını inceleyen kullanıcılar Avustralya’nın kuzeyinde yer alan Queensland yağmur ormanlarında bir uçak görüntüsü tespit ederek paylaştı.

Çok düşük bir irtifada olduğu görülen uçağın normal bir uçuş rotasında olmadığı tespit edilirken, uçağın neden o bölgede ve o seviyede uçtuğuna ilişkin araştırma başladı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Sivil havacılık otoritesi, kayıp uçak olmadığını ancak arızalanmış bir uçak olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

Kullanıcılar tarafından paylaşılan görüntünün Townsville ile Cairns arasındaki sahile yakın bir bölgede bulunan Cardwell Sıradağları'ndaki bir ağaç açıklığına düşen ya da üzerlerinde son derece alçaktan uçan devasa bir uçak olduğu bildirildi.

Görüntülerde uçağın en çok kullanılan modeller olan Airbus A320 veya Boeing 737 olduğu aktarıldı.

Uçak ile ilgili sorulara yanıt veren Avustralya Ulaştırma Güvenliği Bürosu, herhangi bir kayıp yolcu uçağından haberlerinin olmadığını söylerken, "Hayalet görüntüler adı verilen bir fenomen var gibi görünüyor ve görüntü de bu olabilir" dedi.

GOOGLE HARİTALAR'DA HAYALET GÖRÜNTÜLER TESPİT EDİLMİŞTİ

Google’ın Haritalar uygulamasında geçtiğimiz yıllarda hayalet görüntüler tespit edilmişti.

Haritalar kullanıcıları, 2016 yılında ABD'nin Minnesota eyaletinde Harriet Gölü'nün kenarında bir uçak tespit etmişti.

Google ise bunun bir 'hayalet' görüntü olduğunu ve Haritalar uydu görüntüsünün birkaç görüntünün birleşimi olduğunu duyurdu.

Google’ın Haritalar uygulamasında, Avustralya kıyılarında görülebilen gizemli bir hayalet ada bile bulunuyor.

Adanın 24 km uzunluğunda ve 5 km genişliğinde olduğuna inanılıyordu, ancak daha sonra söz konusu görüntünün gerçek olmadığı ve bahsedilen bölgede bir kara parçası bulunmadığı görülmüştü.