Google'dan çalışanlarına alkol uyarısı

Google'da çalışan bölüm müdürleri, şirket partilerinde veya kendilerinin de olduğu şirket dışı bir etkinlikte, çalışanların aşırı alkol almasına göz yumarsa ceza alacaklar.



Google'ın CEO'su Sundar Pichai iş yerinde alkol kullanımı konusunda yeni kurallar yayımladı.

Buna göre Google'daki yöneticiler şirket partilerinde aşırı alkol alınmasını engellemezse ceza alacaklar.

Eğer bir bölüm müdürü çalışanlarla birlikte dışarıda alkollü bir eğlencedeyse ve bu eğlence sonucu adli bir vaka yaşanırsa müdür de bundan sorumlu kabul edilecek.

Google çalışanları geçen hafta cinsel taciz vakalarına karşı bir gün iş bıraktı. Fotoğraf/Reuters

Google söz konusu düzenlemeyi iş yerinde taciz skandallarından dolayı yaptı.

Google yöneticileri tacizle suçlanan kişilerin ifadesini aldığında bu kişilerin yüzde 20'sinin aşırı alkol kullanımını bahane ettikleri ortaya çıktı.

Google’ın CEO’su Sundar Pichai yaptığı açıklamada, “Taciz asla kabul edilemez ve alkol asla bir bahane olamaz” diye konuştu.