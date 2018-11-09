AVM'de yangın ! Mahsur kalanlar var !
AVM'de yangın ! Mahsur kalanlar var !
Milyonlarca öğrencinin beklediği sınav tarihi açıklandı
Milyonlarca öğrencinin beklediği sınav tarihi açıklandı
Atilla Taş gözaltında ! Yeniden cezaevine girecek
Atilla Taş gözaltında ! Yeniden cezaevine girecek
Faturayı hafifletmek için bunları yapın !
Faturayı hafifletmek için bunları yapın !
Bıçak parası alan profesör ve sekreterine büyük şok !
Bıçak parası alan profesör ve sekreterine büyük şok !
Yurtdışından alınan telefonların kayıt ücretine büyük zam !
Yurtdışından alınan telefonların kayıt ücretine büyük zam !
Türkiye'de tarihi değiştirecek keşif! Gören gözlerine inanamadı
Türkiye'de tarihi değiştirecek keşif! Gören gözlerine inanamadı
Nargile içenlere çok ''sevinecekleri'' bir haberimiz var !
Nargile içenlere çok ''sevinecekleri'' bir haberimiz var !
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 09 Kasım 2018 17:03

Google'dan çalışanlarına alkol uyarısı

Google'da çalışan bölüm müdürleri, şirket partilerinde çalışanlarının fazla alkol almasına göz yumarsa ceza alacaklar.

Google'dan çalışanlarına alkol uyarısı
A+ A-

Google'da çalışan bölüm müdürleri, şirket partilerinde veya kendilerinin de olduğu şirket dışı bir etkinlikte, çalışanların aşırı alkol almasına göz yumarsa ceza alacaklar.

Google'ın CEO'su Sundar Pichai iş yerinde alkol kullanımı konusunda yeni kurallar yayımladı.

Buna göre Google'daki yöneticiler şirket partilerinde aşırı alkol alınmasını engellemezse ceza alacaklar.

Eğer bir bölüm müdürü çalışanlarla birlikte dışarıda alkollü bir eğlencedeyse ve bu eğlence sonucu adli bir vaka yaşanırsa müdür de bundan sorumlu kabul edilecek.

Google çalışanları geçen hafta cinsel taciz vakalarına karşı bir gün iş bıraktı. Fotoğraf/Reuters
Google söz konusu düzenlemeyi iş yerinde taciz skandallarından dolayı yaptı.

Google yöneticileri tacizle suçlanan kişilerin ifadesini aldığında bu kişilerin yüzde 20'sinin aşırı alkol kullanımını bahane ettikleri ortaya çıktı.

Google’ın CEO’su Sundar Pichai yaptığı açıklamada, “Taciz asla kabul edilemez ve alkol asla bir bahane olamaz” diye konuştu.

Sözcü

şirket , parti , google
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM