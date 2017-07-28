Gülnara Kerimov'un akıbeti belli oldu

Özbekistan eski Devlet Başkanı İslam Kerimov'un büyük kızı Gülnara Kerimov güçlü bir işkadını ve siyasetçi olarak babasının halefi olarak görülüyordu.

2014'te babasıyla arası açılan Gülnara Kerimov ortadan kayboldu. O günden bu yana nerede olduğu bilinmiyordu.

Özbekistan yönetimi üç yıldır ilk kez Kerimov'un kızının nerede olduğuna ilişkin açıklama yaptı. Açıklama savcıdan geldi. Savcı, Gülnara Kerimov'un 2015'te 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Kerimov hakkında kara para aklamak, vergi kaçırmak gibi bir dizi yeni suçlama bulunduğu, hakkındaki soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Savcı, devletin Gülnara Kerimov'un yurtdışı hesaplarındaki 1,5 milyar doları dondurmak ve malvarlığına tedbir koydurmak için harekete geçtiğini duyurdu.

Geçen yıl eylül ayında yaşamını yitiren İslam Kerimov'un küçük kızı Lola Kerimov, Özbekistan'ın UNESCO Büyükelçisi olarak görev yapıyor.