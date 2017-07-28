Diplomatik kriz büyüyor ! Yasaklandı
Diplomatik kriz büyüyor ! Yasaklandı
Arabada unutulan cep telefonu bomba gibi patladı !
Arabada unutulan cep telefonu bomba gibi patladı !
Rusya ve Ermenistan'dan tehdit oluşturacak adım
Rusya ve Ermenistan'dan tehdit oluşturacak adım
Acun Ilıcalı yine turnayı gözünden vurdu !
Acun Ilıcalı yine turnayı gözünden vurdu !
Türkiye harekete geçti ! İslam birliği İstanbul'da toplanıyor
Türkiye harekete geçti ! İslam birliği İstanbul'da toplanıyor
İstanbulluların beklediği açıklama: Kabus sona erdi !
İstanbulluların beklediği açıklama: Kabus sona erdi !
Dönüş başladı ! Kuyruğun ucu bucağı gözükmedi
Dönüş başladı ! Kuyruğun ucu bucağı gözükmedi
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 28 Temmuz 2017 15:39

Gülnara Kerimov'un akıbeti belli oldu

Özbekistan'da eski devlet başkanı İslam Kerimov'un kızı Gülnara Kerimov'un hapiste olduğu açıklandı.

Gülnara Kerimov'un akıbeti belli oldu
A+ A-

Özbekistan eski Devlet Başkanı İslam Kerimov'un büyük kızı Gülnara Kerimov güçlü bir işkadını ve siyasetçi olarak babasının halefi olarak görülüyordu.

2014'te babasıyla arası açılan Gülnara Kerimov ortadan kayboldu. O günden bu yana nerede olduğu bilinmiyordu.

Özbekistan yönetimi üç yıldır ilk kez Kerimov'un kızının nerede olduğuna ilişkin açıklama yaptı. Açıklama savcıdan geldi. Savcı, Gülnara Kerimov'un 2015'te 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Kerimov hakkında kara para aklamak, vergi kaçırmak gibi bir dizi yeni suçlama bulunduğu, hakkındaki soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Savcı, devletin Gülnara Kerimov'un yurtdışı hesaplarındaki 1,5 milyar doları dondurmak ve malvarlığına tedbir koydurmak için harekete geçtiğini duyurdu.

Geçen yıl eylül ayında yaşamını yitiren İslam Kerimov'un küçük kızı Lola Kerimov, Özbekistan'ın UNESCO Büyükelçisi olarak görev yapıyor.

özbekistan , Gülnara Kerimov
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM