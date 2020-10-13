Güney Kıbrıs'ta pasaport skandalı! İşin içinden Meclis Başkanı çıktı

Ortaya çıkan gizli çekimlerde Rum Meclis Başkanı ve Milletvekili Tziovanis’in yatırımcı olduklarını iddia eden iki gazeteci ile ayrı ayrı buluştukları görülüyor. Buluşmada gazetecilerin suç geçmişi oldukları ifade edilen Çin’de yaşayan kişilere pasaport almak istediklerini belirtmesi üzerine Meclis Başkanı ile Milletvekili Tziovanis'in de bu konuda yardımcı olacaklarını söyledikleri ifade ediliyor.

“Adımı kullanmayın kesinlikle” diyen Meclis Başkanı Şilluris, İçişleri Bakanı'nı çağırıp pasaport konusunu halledeceğini belirtiyor. Ayrıca Rum Avukat Andreas Pittacis’in de “Suçlu yatırımcıların adları değişir değil mi?” yönündeki soruya “Elbette ismini de değiştirebiliriz, burası Kıbrıs” cevabını verdiği görülüyor.

BAKANLAR KURULU ACİL TOPLANDI

Gizli çekimlerin ortaya çıkmasından sonra Rum Bakanlar Kurulu acil toplanarak yatırım karşılığı verilen vatandaşlık hakkını kaldırırken, Rum muhalefeti de Meclis Başkanı'nı istifaya çağırdı. Avrupa Birliği'nin (AB) de verilen pasaportlarla ilgili Rumlara ceza vereceği kaydedilirken, Muhalefet DİKO Genel Başkanı Nikolas Papadopulos da Meclis Başkanı'nın derhal istifa etmesi gerektiğini savundu. Yatırım karşılığında pasaport verilmesinin kaldırılmasını 'gelecek başka olayların önünü kesme' olarak değerlendiren Papadopulos, yaşanan olayların Kıbrıs Rum ekonomisi üzerinde felakete neden olacağını belirtti.

BASKILAR SONRASINDA İSTİFA

Skandal sonrasında ilk açıklamasını yapan Rum Meclis Başkanı Şilluris kendisini savunarak yapılanın casusluk olduğunu öne sürdü. Ayrıca Güney Kıbrıs'ta yatırımcıların engellenerek KKTC'ye yönlendirildiğini iddia eden Şilluris, tepkiler üzerine yeni bir açıklama yaptı ve görevinden istifa edeceğini söyledi.

“TÜRK CASUSU” SUÇLAMASI

Rum medyası “Bomba video” manşetleriyle haberi okuyucularına duyururken, Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios da haberin amacının Kıbrıs Rum ekonomisine darbe vurmak anlamına geldiğini öne sürdü. Öte yandan Rum Politis gazetesi de haberi yapan muhabirin ‘Türk casusu’ olabileceğini öne sürdü.