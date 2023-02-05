Güney Kıbrıs’ta seçim günü

Kıbrıs Rum yönetimi, gelecek 5 yıl başkanlık koltuğunda kimin oturacağını belirlemek sandık başına gidiyor.

Mevcut lider Nikos Anastasiadis, iki dönem kuralı yüzünden yarışamazken, iki turlu seçimde 3 isim öne çıkıyor. Favori adaylar Türkiye karşıtlığında uzlaşıyor. Anketlere göre yarış, mevcut lider Anastasiadis’in veliahtı olarak görülen eski Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, ülkenin en büyük partisi DİSİ’nin lideri Averof Neofitu ve ana muhalefetteki Komünist AKEL’in adayı Andreas Mavroyannis arasında geçecek.

TÜRKİYE KARŞITLIĞI ORTAK VAAT

Hristodulidis önde görülse de asıl belirleyici olan gelecek hafta yapılacak ikinci tur. Türkiye’nin garantörlüğünün sona ermesi, Türk askerinin adadan çekilmesi ve KKTC’nin varlığına şiddetle karşı çıkmak, 3 adayın vaatleri arasında yer alıyor. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yarışı kim kazanırsa kazansın kısa vadede ilişkilerde iyileşme beklemediğini söyledi.