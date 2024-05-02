Hamas lideri Haniye: Ateşkes teklifini olumlu şekilde inceliyoruz

Ateşkes görüşmelerinde sona doğru gelinirken Hamas'tan yeni bir açıklama yapıldı. Hamas lideri İsmail Haniye, arabulucu ülkeler tarafından Kahire'de sunulan son ateşkes önerisini “olumlu bir ruhla” incelediklerini bildirdi.

Hamas'tan bugün yapılan açıklamada, bir heyetin ateşkes görüşmelerini sürdürmek üzere yakında Mısır'ı ziyaret edeceği duyuruldu.

Hamas lideri İsmail Haniye'nin, arabulucu ülkeler tarafından Kahire'de sunulan son ateşkes önerisini “olumlu bir ruhla” incelediği bildirildi.

"OLUMLU BİR RUHLA İNCELİYORUZ"

Hamas'ın resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Haniye, Mısır istihbarat şefi Abbas Kamel'i arayarak “Mısır'ın oynadığı rolü takdir ettiğini ve hareketin ateşkes önerisini incelemedeki olumlu ruhunu vurguladığını” söyledi.

Hamas daha önce yaptığı açıklamada, teklife yazılı yanıt vereceğini bildirmişti.

134 İSRAİLLİ ESİRİN 3 AŞAMADA SERBEST BIRAKILMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

İsrail basınına gör ateşkes teklifi, Tel Aviv'in tahminlerine göre 134 İsrailli esirin 3 aşamada serbest bırakılmasını içeriyor.

İlk aşamada 33 esirin, 10 hafta arayla da geri kalanların serbest bırakılması öngörülüyor.

Öte yandan Hamas'ın, elindeki her İsrail askerine karşılık 50 Filistinli esirin serbest bırakılmasını, her sivile karşılık da 30 esirin serbest bırakılmasını talep ettiği aktarılmıştı.