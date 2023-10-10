Hamas’ın katledip cesedini ifşa ettiği genç kadının son görüntüleri

Hamas‘ın baskın düzenlediği İsrail’de öldürülen ve daha sonra iç çamaşırına kadar soyularak bir kamyonetin arkasında “zafer turu” atılan 30 yaşındaki Alman Shani Louk’un katliamdan önceki son görüntüleri ortaya çıktı.

Hamas’ın saldırısı sonrası İsrail’in de misilleme yapmasıyla Hamas-İsrail savaşında ölü sayısı 1000’i geçerken Hamas’ın çok sayıda sivili de kaçırdığı ortaya çıktı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde Hamas militanlarının baskından kısa bir süre sonra bir kamyonetin arkasında ölü olduğu tahmin edilen yarı çıplak bir genç kadın ile “zafer turu” atması uluslararası kamuoyunun büyük tepkisini çekmişti. Dövmeli ve rastalı saçlarıyla dikkat çeken genç kadının Alman pasaportu olan 30 yaşındaki dövmeci Shani Louk olduğu ortaya çıkmıştı.

Aile üyeleri Louk’u dövmelerinden ve rastalarından tanıdığını açıklarken genç kadının barışçıl bir müzik etkinliğine katıldığı da aktarılmıştı. Genç kadının ailesi Alman medyasına konuşarak, kadının kredi kartının çalındığını Gazze’de kullanıldığını duyurmuştu.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Louk’un kişisel Instagram hesabından paylaştığı son sosyal medya paylaşımları da ortaya çıktı. Genç kadının Instagram hesabında paylaştığı görüntülerde festival alanında bir arkadaşıyla dans ederken görülüyor. Louk’un ailesi, “Kızımız bir pasifistti ve savaş karşıtıydı. Barış yanlısıydı” dedi. İsrail’de doğup büyüyen fakat Alman pasaportu olan ve Almanya’da yaşayan Louk ile birlikte Hamas festival alanında 260 kişiyi öldürmüştü.