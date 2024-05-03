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Hamas'tan açıklama: Netanyahu anlaşmaya varmakla ilgilenmiyor

Hamas'tan açıklama: Netanyahu anlaşmaya varmakla ilgilenmiyor
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Hamas’ın üst düzey yetkilisi Husam Badran, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ateşkes müzakerelerini baltalamaya çalıştığını ifade ederek, “Bir anlaşmaya varmakla ilgilenmiyor” diye konuştu.

İsrail ile Hamas arasındaki esir takası ve ateşkes anlaşması müzakerelerinin ne zaman sonuç vereceği merak konusu olmaya devam ediyor. Müzakereler bu hafta da Mısır’ın başkenti Kahire’de gerçekleştirilecek. Hamas’ın üst düzey yetkilisi Husam Badran, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu ateşkes ihtimalinin baltalamaya yönelik açıklamalar yapmakla suçladı.

Badran, Netanyahu’nun Refah’a askeri güç gönderme konusunda ısrar eden açıklamalarının “anlaşmaya varılması ihtimalini ortadan kaldırmaya” yönelik olduğu uyarısında bulundu. İsrail Başbakanı Netanyahu’nun daha önceki müzakerelerde de engelleyici olduğunu vurgulayan Badran, "Bir anlaşmaya varmakla ilgilenmiyor. Bu nedenle mevcut çabaları engellemek için açıklamalar yapıyor" dedi.

Badran açıklamasında, Hamas’ın hedefinin kalıcı bir ateşkes ve “işgal güçlerinin Gazze Şeridi’nden tam ve kapsamlı bir şekilde çekilmesi” olduğunu yineledi.

Etiketler anlaşma netenyahu Hamas
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