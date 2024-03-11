Hamas’tan ''ateşkes'' açıklaması

Hamas lideri İsmail Haniye "Gazze'de, Ramazan'da ateşkes olacak mı?" sorusuna yanıt verdi.

"Uğruna çabaladığımız bu anlaşmayı gerçekleştirmek için beş ilke belirledik. Bunlar, kapsamlı bir ateşkes ve Gazze'deki savaşın sona ermesi, işgalci ordunun tüm Gazze topraklarından tamamen çekilmesi, mültecilerin koşulsuz olarak yaşadıkları yerlere tamamen geri dönmesi, yardım, barınma, imar, ablukanın kaldırılması gibi sektörlerde halkımıza yönelik tüm insani konulardır. Beşinci ilke, onurlu bir mahkum takası anlaşmasına varmaktır."

Hamas lideri İsmail Haniye, İsrail ile anlaşmaya varılması için şartlarımız bunlar dedi.

Haniye, bu maddeler gerçekleşirse, bazı esneklikler gösterebileceklerini söyledi. "Bugün diyorum ki, eğer kardeşlerimizden, arabulucularımızdan, işgalin geri çekilme, saldırganlığın sona ermesi ve mültecilerin geri dönüşü konusunda kararlılığı konusunda net bir tutum alırsak, bu anlaşmanın aşamalarını tamamlamaya hazır olduğumuzu söylüyorum. Daha önce de söylediğimiz gibi mübadele ve mahkumlar konusunda da esneklik göstereceğiz.”

Ayrıca Hamas lideri konuşmasında "İsrail anlaşmaya bağlı kalacağı teminatını vermediğini" de vurguladı. “Şu ana kadar düşman, özellikle Gazze Şeridi'ndeki saldırgan savaşın durdurulması anlamına gelen ateşkes konusunda net güvenceler ve taahhütler vermekten kaçınıyor.

Hatta bu konuşmadan saatler önce bile kardeşlerimle, aracılarla temas halindeydim ve düşmandan ateşkes konusunda herhangi bir taahhüt almadık."