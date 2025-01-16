Hamas'tan ateşkes açıklaması: ''Unutmayacağız ve affetmeyeceğiz''

Hamas’tan Gazze Şeridi’nde ateşkes sağlanmasının ardından ilk açıklama geldi.

Hamas ve İsrail, Katar'ın başkenti Doha'daki müzakereler sonucu Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya vardı. Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani, Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlandığını resmen duyurarak, ateşkesin 19 Ocak'ta başlayacağını açıkladı.

Hamas, Gazze Şeridi’nde sağlanan ateşkesin ardından yaptığı açıklamada, “Ateşkes anlaşması, Gazze Şeridi'nde 15 ayı aşkın süredir devam eden direnişimizin bir sonucudur” dedi.

Hamas, tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Ateşkes anlaşması, Gazze Şeridi'nde 15 ayı aşkın süredir devam eden direnişimizin bir sonucudur. Gazze'ye yönelik saldırıyı durdurma anlaşması halkımız, direnişimiz ve özgür dünya için bir kazanımdır. Anlaşma, halkımızın kurtuluş ve geri dönüş hedeflerine ulaşma yolunda düşmanla mücadelede bir kilometre taşıdır” denildi.

Anlaşmanın İsrail saldırılarını durdurma, katliamları ve soykırım savaşını sona erdirmek amacıyla yapıldığı aktarılan açıklamada, “Gazze ile dayanışmayı dile getiren, halkımızın yanında duran, işgalin ifşa edilmesine ve saldırganlığın durdurulmasına katkıda bulunanlara minnettarlığımızı ve takdirlerimizi ifade ediyoruz. Bu anlaşmaya varılması için büyük çaba sarf eden arabulucu kardeşlerimize, özellikle de Katar ve Mısır'a özel teşekkürlerimizi sunuyoruz” denildi.

"Dünyanın hafızasına modern tarihin en kötü soykırımı olarak sonsuza dek kazınacak"

Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayya, “İsrail’in yürüttüğü barbarca imha savaşı, dünyanın hafızasına modern tarihin en kötü soykırımı olarak sonsuza dek kazınacak" ifadelerini kullanarak, “Bugün, İsrail’in halkımızı ve direnişini yenemediğini ve yenemeyeceğini kanıtlıyoruz” dedi.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayya, Gazze Şeridi’nde sağlanan ateşkesin ardından Filistinlilerin İsrail zulmünü unutumayacağını vurguladı. El-Hayya, Filistinlilerin kendilerine karşı toplu katliamları kimin gerçekleştirdiğini, bu vahşeti medyada kimin meşrulaştırdığını ve evlerine atılan bombaları kimin sağladığını hatırlayacaklarını belirtti. El-Hayya, "İsrail işgali ve destekçilerinin 467 gün boyunca yürüttüğü barbarca imha savaşı, halkımızın ve dünyanın hafızasına modern tarihin en kötü soykırımı olarak sonsuza dek kazınacak" dedi.

“Unutmayacağız ve affetmeyeceğiz”

Kendilerine yönelik korkunç saldırılara rağmen Filistinlilerin İsrail'e hiçbir şekilde zayıflık göstermediğini belirten el-Hayya, "Yetimler, çocuklar ve dullar adına, evleri yıkılan insanlar adına, yakınlarını kaybeden aileler ve yaralılar adına, tüm kurbanlar adına, dökülen her damla kan adına, her acı ve gözyaşı adına diyoruz ki: Unutmayacağız ve affetmeyeceğiz" dedi.

İsrail'in Gazze'de kamuoyuna açıkladığı ya da gizli hedeflerinden hiçbirine ulaşamadığını aktaran el-Hayya, "Ve işte bugün, İsrail’in halkımızı ve direnişini yenemediğini ve yenemeyeceğini kanıtlıyoruz" dedi.

İHA